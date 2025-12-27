Центърът на Добринище днес се изпълни с несравнимо благоухание на домашно приготвена капама, съобщиха от кметството.Народната музика, вкусната храна и ароматното греяно вино събра жители и гости на града в сърцето на Пирин.С много майсторство местните жители бяха приготвили разнообразни традиционни ястия от региона, с които почерпиха всички гости на празника. На площада се извиха кръшни хора.Празникът на Добринищката капама още веднъж доказа, че когато традицията, вкусната храна и музиката се съберат, се раждат незабравими емоции и спомени. Добринище отново показа своята топлота, гостоприемство и любов към родното.