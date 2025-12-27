ЗАРЕЖДАНЕ...
Традиция и вкус на празника на Добринищката капама
Народната музика, вкусната храна и ароматното греяно вино събра жители и гости на града в сърцето на Пирин.
С много майсторство местните жители бяха приготвили разнообразни традиционни ястия от региона, с които почерпиха всички гости на празника. На площада се извиха кръшни хора.
Празникът на Добринищката капама още веднъж доказа, че когато традицията, вкусната храна и музиката се съберат, се раждат незабравими емоции и спомени. Добринище отново показа своята топлота, гостоприемство и любов към родното.
