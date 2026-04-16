При маневра на заден ход на ул. "Охрид“ в Дупница, 44-годишен водач на товарен автомобил блъска, намиращата се зад превозното средство възрастна жена.

86-годишната дупничанка е настанена в болница с със счупени подбедрици на двата крака.

Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. За случая е уведомена прокуратурата, тече досъдебно производство.