Проектът "Топъл обяд в община Кочериново“ продължава до 30 септември 2026 година, с което се гарантира непрекъсваемост на социалната услуга за 80 жители на общината, предаде ФОКУС. Всеки работен ден потребителите ще продължат да получават топъл обяд по домовете си, включващ супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии по проекта – и десерт.

Продължаването на проекта е осигурено след подписването на анекс към договора от кмета на Община Кочериново Станислав Горов.

Стойността на един храноден за едно лице е 1,86 евро. Изготвя се седмично меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, в съответствие с изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Приготвянето и доставката на храната до домовете на потребителите в работни дни се извършва от избрания доставчик. С продължаването на проекта Община Кочериново затвърждава ангажимента си към провеждането на целенасочена социална политика в подкрепа на най-уязвимите групи от населението и към разширяването и усъвършенстването на предоставяните социални услуги.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 157 164,93 евро, а капацитетът на услугата е 80 потребители.