Проектът "Топъл обяд в община Кочериново“ продължава до 30 септември 2026 година, с което се гарантира непрекъсваемост на социалната услуга за 80 жители на общината, предаде. Всеки работен ден потребителите ще продължат да получават топъл обяд по домовете си, включващ супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии по проекта – и десерт.Продължаването на проекта е осигурено след подписването на анекс към договора от кмета на Община Кочериново Станислав Горов.Стойността на един храноден за едно лице е 1,86 евро. Изготвя се седмично меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, в съответствие с изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.Приготвянето и доставката на храната до домовете на потребителите в работни дни се извършва от избрания доставчик. С продължаването на проекта Община Кочериново затвърждава ангажимента си към провеждането на целенасочена социална политика в подкрепа на най-уязвимите групи от населението и към разширяването и усъвършенстването на предоставяните социални услуги.Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 157 164,93 евро, а капацитетът на услугата е 80 потребители.