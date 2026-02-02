ЗАРЕЖДАНЕ...
Топъл обяд за 80 души в Кочериново
Продължаването на проекта е осигурено след подписването на анекс към договора от кмета на Община Кочериново Станислав Горов.
Стойността на един храноден за едно лице е 1,86 евро. Изготвя се седмично меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, в съответствие с изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
Приготвянето и доставката на храната до домовете на потребителите в работни дни се извършва от избрания доставчик. С продължаването на проекта Община Кочериново затвърждава ангажимента си към провеждането на целенасочена социална политика в подкрепа на най-уязвимите групи от населението и към разширяването и усъвършенстването на предоставяните социални услуги.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 157 164,93 евро, а капацитетът на услугата е 80 потребители.
