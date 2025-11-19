За седма поредна година Сдружение "Близо до теб“ – Дупница проведе благотворителната кампания "Споделената зима е топла“, предаде. В продължение на няколко седмици доброволци събираха в специално обособен пункт запазени и почистени зимни връхни дрехи за хора в затруднение – мъжки, дамски и детски якета, палта, шалове, шапки и обувки.Събраните облекла бяха поставени върху дърветата по пешеходната улица "Николаевска“ в града. Инициативата се провежда вечерно време, за да подсигури дискретност за нуждаещите се, които могат свободно да вземат дрехите, без да бъдат притеснявани. Върху облеклата бяха добавени и кратки послания, като: "Студено е. Обличайте се“, "Искам да те стопля“, "Ако ти е студено, вземи това“."Благодарим на всички, които отделиха от своите дрехи, от времето и грижата си, за да ги споделят с другите – с хората, които не само нямат нужните зимни палта, но често нямат и топлина, и внимание. Чрез всеки малък жест на грижа заедно даваме надежда! Сигурни сме, че и тази зима в Дупница ще бъде топла, защото е споделена“, заявиха от сдружението.