Топли дрехи за хората в нужда в Дупница
Събраните облекла бяха поставени върху дърветата по пешеходната улица "Николаевска“ в града. Инициативата се провежда вечерно време, за да подсигури дискретност за нуждаещите се, които могат свободно да вземат дрехите, без да бъдат притеснявани. Върху облеклата бяха добавени и кратки послания, като: "Студено е. Обличайте се“, "Искам да те стопля“, "Ако ти е студено, вземи това“.
"Благодарим на всички, които отделиха от своите дрехи, от времето и грижата си, за да ги споделят с другите – с хората, които не само нямат нужните зимни палта, но често нямат и топлина, и внимание. Чрез всеки малък жест на грижа заедно даваме надежда! Сигурни сме, че и тази зима в Дупница ще бъде топла, защото е споделена“, заявиха от сдружението.
