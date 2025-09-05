© Фокус виж галерията Поредното дарение от книги пристигна в Кюстендил, благодарение на сътрудничеството между издателството "Захарий Стоянов“ с директор Иван Гранитски и изпълнителният директор на една от големите и успешни фирми в града - Бойко Недялков, предаде репортер на "Фокус“. Този път основен дарител на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ и училищните библиотеки в Кюстендил е художникът-живописец Васил Горанов. Дарението беше представено в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, където присъства и кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.



Сред гостите бяха двамата дарители, както и академиците Васил Сгурев и Георги Марков, заедно с проф. Ивайло Мирчев.



В самото начало на церемонията кметът инж. Атанасов връчи почетни плакети на художника Васил Горанов, на дарителя Бойко Недялков и на академик Иван Гранитски. Кметът посочи, че отличията са израз на благодарност и уважение към дарителите.



"В едно време, в което е разклатена българската духовност и образованието, когато има голямо отчаяние в обществото за истинските ценности и цели, когато има колебание в моралния избор сме убедени, че библиотеките, книгите, галериите, са тези баражи пред пропадането в бездната“, каза Иван Гранитски.



Над 900 тома книги съдържа дарението, художествена литература, албуми, научна литература и други.



"Благодаря на кмета на Кюстендил, който се обръща с изключително внимание към нас, че подкрепя тези инициативи, които са добри и мисля, че допринасят за развитието на нашия град“, каза Бойко Недялков.



Професор Ивайло Мирчев заяви, че за съжаление в България върви една бездуховна линия. "Ако вървите по софийските улици, повечето надписи по магазините са на английски език. Това е изключително тревожно. Според мен трябва да има закон за българския език“, каза проф. Мирчев.



Художникът Васил Горанов каза, че още от дете следва светлината, постиженията и високите образци на големите майстори в българската живопис. "Все си мисля, че българският народ ще успее да устои по някакъв начин и на тези трудни дни и моменти, в които се намира – в тази сложна реалност“, каза Горанов.



Пред присъстващите говори и академик Георги Марков, който посочи, че Кюстендил е град с вековна история. "Има с какво да се поучим от нашите предци. Не бива да забравяме, че без тях нас нямаше да ни има, при смяната на поколенията“, каза историкът.



Академик Васил Сгурев акцентира върху това, че няма значение в кой век и в коя страна се раждат, защото те оставят забележителна следа.



Стана ясно, че издателство "Захарий Стоянов“ ще предостави на големите училищни библиотеки по един комплект от събрани съчинения на големите български писатели.



