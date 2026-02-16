Всяка година Бачево посреща хиляди за празника на своето село - магичен и автентичен Тодоровден. Тук всяка втора къща отглежда коне. Тук децата, преди да проходят, вече яздят. Тук коннните бази посрещат хиляди туристи, влюбени в конния спорт, привлечени от гостоприемството на бачевци. Това написа в профила си във FACEBOOK кметът на Община Разлог Красимир Герчев.Той припомня, че Тодоровден е един от първите пролетни празници в община Разлог. Зад гърба си носи зимата, назад остават трудните и студени дни. И заедно с Бачево загърбваме зимата."Празникът започна още преди изгрев - захранват се конете. Отслужва се Света литургия – за здраве и берекет на хора и коне. Конете. И те усещат празника. С вплетени червени панделки, с плитки, пискюли, нагиздени, расови и не толкова – гордост за стопаните, които ги яздат изправени, яхнати от най-младите, от бебета дори – всички в красиви традиционни носии. Младите невести – като мадони се нареждат в редица, обърнати към изгрев слънце, за да се поклонят на свекървите си:- До долу, ниско, ниско, колкото е нисък овесът. – нарежда свекървата.- До долу, ниско, ниско, колкото е ниско житото....Три пъти се кланят доземи младите- в знак на почит, но и да докажат, че ще са работни през годината. И ще жънат ниско, ниско жито, пшеница и овес...За да е плодородна и здрава годината", допълва Герчев,След ритуала, свекървите и снахите захранват конете с царевица, сол, захар и хляб. С червени яйца търкат бузките на децата – против уроки. А конете – пак против уроки – с чесън. И се завихря хоро. Бачевско. Шарено.Конете и ездачите тръгват към кушиите, след тях – ентусиазираната публика - жителите и гости - отблизо и далече.Открива се величествена гледка към Пирин, но преди това – в полите на Рила – сгушено красиво Бачево."Красотата на кушиите е неповторимо изживяване. Съчетано с божествените гледки към снежните върхове на Рила и Пирин, празникът е незабравим. А онези, които обичат конете, се вричат завинаги в традицията и магията на Бачевския Тодоровден", казва още Красимир Герчев.Събитието ще се проведе на 28 февруару от 10:30 часа на площада в село Бачево.