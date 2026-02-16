ЗАРЕЖДАНЕ...
Тодоровден в Бачево: Конницата полита на 28 февруари
Той припомня, че Тодоровден е един от първите пролетни празници в община Разлог. Зад гърба си носи зимата, назад остават трудните и студени дни. И заедно с Бачево загърбваме зимата.
"Празникът започна още преди изгрев - захранват се конете. Отслужва се Света литургия – за здраве и берекет на хора и коне. Конете. И те усещат празника. С вплетени червени панделки, с плитки, пискюли, нагиздени, расови и не толкова – гордост за стопаните, които ги яздат изправени, яхнати от най-младите, от бебета дори – всички в красиви традиционни носии. Младите невести – като мадони се нареждат в редица, обърнати към изгрев слънце, за да се поклонят на свекървите си:
- До долу, ниско, ниско, колкото е нисък овесът. – нарежда свекървата.
- До долу, ниско, ниско, колкото е ниско житото....
Три пъти се кланят доземи младите- в знак на почит, но и да докажат, че ще са работни през годината. И ще жънат ниско, ниско жито, пшеница и овес...За да е плодородна и здрава годината", допълва Герчев,
След ритуала, свекървите и снахите захранват конете с царевица, сол, захар и хляб. С червени яйца търкат бузките на децата – против уроки. А конете – пак против уроки – с чесън. И се завихря хоро. Бачевско. Шарено.
Конете и ездачите тръгват към кушиите, след тях – ентусиазираната публика - жителите и гости - отблизо и далече.
Открива се величествена гледка към Пирин, но преди това – в полите на Рила – сгушено красиво Бачево.
"Красотата на кушиите е неповторимо изживяване. Съчетано с божествените гледки към снежните върхове на Рила и Пирин, празникът е незабравим. А онези, които обичат конете, се вричат завинаги в традицията и магията на Бачевския Тодоровден", казва още Красимир Герчев.
Събитието ще се проведе на 28 февруару от 10:30 часа на площада в село Бачево.
