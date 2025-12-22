Движението по път II-62 Кюстендил - Дупница в района на разклона за село Долна Козница се осъществява с повишено внимание заради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).Трафикът в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция". От органите на реда призовават водачите да се движат внимателно и да спазват указанията на служителите.