Тежкотоварен автомобил гори на АМ "Струма", има огромно задръстване
Автор: Елиза Дечева 11:31
Тежкотоварен автомобил гори на 47 км на АМ "Струма" в посока София. Очевидци съобщават в социалните мрежи и за огромно задръстване в района. 

Екипи на пожарната са вече на мястото за инцидента. Към този момент няма информация за пострадали. 

От АПИ обявиха, че има обходен маршрут по път I-1 Благоевград - София през Дупница. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".






