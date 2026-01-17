Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Двамата починали след тежката катастрофа край Ловеч са баща и дъщеря, съобщиха от ОДМВР - Ловеч за ФОКУС.

Припомняме, че инцидентът, който стана тази сутрин на път III-401 Ловеч – Микре край село Изворче, отне живота на жена. Причината е удар между камион и лек автомобил.

30-годишната жена загина на място. Нейният баща, който е управлявал лекия автомобил, е бил откаран в болницата, където по-късно е починал. На задната седалка на колата са се возили дете и възрастна жена, които са с наранявания и също са транспортирани до болнично заведение.

От полицията казаха още, че шофьорът на камиона е напуснал местопроизшествието и в момента се издирва.