Тежка катастрофа е възникнала между невестинските села Пастух и Четирци, съобщиха от пресцентъра на. 21-годишен водач на лек автомобил, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, е загубил контрол над автомобила и се е блъснал в мантинела, после е паднал в крайпътно дере.При пътния инцидент са пострадали водачът и 4-мата пътници, 2 лица от пътниците са непълнолетни. Тестовете на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.Пострадалите са настанени в здравно заведени, контактни са. Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомена е прокуратурата.