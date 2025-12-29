Сподели close
Тежка катастрофа е възникнала между невестинските села Пастух и Четирци, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. 21-годишен водач на лек автомобил, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, е загубил контрол над автомобила и се е блъснал в мантинела, после е паднал в крайпътно дере. 

При пътния инцидент са пострадали водачът и 4-мата пътници, 2 лица от пътниците са непълнолетни. Тестовете на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

Пострадалите са настанени в здравно заведени, контактни са. Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомена е прокуратурата.