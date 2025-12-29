ЗАРЕЖДАНЕ...
Тежка катастрофа с пострадали край Невестино
© Фокус
При пътния инцидент са пострадали водачът и 4-мата пътници, 2 лица от пътниците са непълнолетни. Тестовете на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.
Пострадалите са настанени в здравно заведени, контактни са. Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомена е прокуратурата.
