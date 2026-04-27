В Банско, Добринище и Места ще се проведе тест на електромеханичните сирени с централизирано и местно задействане. Това ще се случи на 29.04.2026 г. (сряда) в посочените населени места, съобщиха от Община Банско.

Процедурата е рутинна и се извършва ежегодно с цел проверка на готовността за реално задействане на системата по повод 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата и Независимостта на България.

Действията се извършват в изпълнение на чл. 34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия, както и за оповестяване при въздушна опасност, приета от Министерския съвет през 2012 г.