Теснолинейката празнува! С радостни възгласи посрещнаха юбилейния влак "Родопи"
Специално украсеният влак беше посрещнат от десетки жители и гости на града, но най-вълнуващо бе участието на учениците от ОУ "Никола Парапунов“, СОУ "Петър и Иван Каназиреви“ и НУ "Яне Сандански“.
Децата и младежите очакваха влака с голямо нетърпение и усмивки. Те държаха в ръцете си собственоръчно нарисувани рисунки, които впечатлиха кондуктора и персонала на влака – с голямо удоволствие всички творби бяха събрани, за да останат като спомен от юбилея.
Особено впечатление направи Кирил Чекански, ученик от ОУ "Никола Парапунов“, който изучава професионален жп моделизъм и мечтае да стане машинист. Специално за юбилея той беше подготвил макет на теснолинейката, който предизвика интереса на всички присъстващи.
По случай 80-годишния юбилей, председателят на Гражданското сдружение "За теснолинейката" Кристиан Ваклинов получи поздравителен адрес от кмета на община Разлог Красимир Герчев, в която се подчертава огромната му роля за това, че теснолинейката е съхранена, популяризирана и призната както в страната, така и извън нея.
Щастието при пристигането беше искрено, а когато влакът потегли обратно, всички го изпратиха с радостни викове и махащи ръце.
16:27 / 08.12.2025
