Телефонна измама за 31 000 евро в Кюстендил
Мнимият полицай ги уведомил, че ще последва обаждане от измамници, които ги проследяват и ще им поискат пари. Уверил ги, че полицията е в готовност да реагира и да задържи престъпниците. През цялото време семейството е било държано под постоянен телефонен контрол и не им е било позволявано да разговарят с други хора.
Комуникацията между жертвите, измамниците и мнимия полицай продължила до късно през нощта. Семейството било уведомявано, че има задържани лица и че се водят разговори с прокурор. Измамникът дори предоставил телефонен номер за връзка, за да затвърди доверието.
По дадените указания парите – 31 хиляди евро, били занесени до близко училище и хвърлени през оградата. След оставянето на сумата обажданията били преустановени. Семейството опитало да се свърже с "полицая“, но без резултат, след което осъзнало, че е станало жертва на измама.
Специализираните полицейски действия са започнали незабавно след подадения сигнал. По случая е образувано досъдебно производство от служители на РУ – Кюстендил, а дежурен прокурор е уведомен.
От полицията отново апелират към гражданите да бъдат изключително внимателни. Органите на реда не искат пари от гражданите. При обаждания от непознати лица с искане на парични средства хората трябва незабавно да прекъснат разговора и да сигнализират на телефон 112.
