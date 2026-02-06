Общинският драматичен театър в Кюстендил предлага на почитателите на сценичното изкуство разнообразна програма от спектакли през февруари, предадеТази вечер от 19.00 часа в Камерната зала ще бъде представен спектакълът "Семеен албум“ от Малин Кръстев. Пиесата разказва историята на трима души, техните съдби и тайна, оставена им в наследство от родителите. Режисьор на постановката е Пресиян Кузов, сценографията е дело на Габриела Кърджилова, а музиката – на Дамян Михайлов. В ролите са Биляна Лъчезарова, Йордан Данчев и Костадин Жеков.На 13 февруари от 19.00 часа, отново в Камерната зала, зрителите ще могат да видят комедията "Сдружени убийци“ от Робер Тома с режисьор Чавдар Ненов. В спектакъла участват Биляна Лъчезарова, Ивана Иванова, Йордан Данчев, Костадин Жеков, Николай Брънзалов, Лазар Панев, Стела Здравкова и Цветелина Николова. Постановката предлага динамичен сюжет и актуално звучене.На 18 февруари от 19.00 часа в Голямата зала на театъра ще бъде представена комедията "Брачен договор“ от Ефраим Кишон. Режисьор е Олег Степанов, а в спектакъла участват Владислав Карамфилов – Въргала, Аделина Петрова, Боряна Бабанова, Диана Спасова, Стилиян Маринов и Васил Грънчаров. Постановката гостува от Драматичен театър – Ловеч и предлага остроумна комедия на ситуациите, съчетаваща фина сатира и житейски недоразумения.Постановката на Драматичен театър – Кюстендил по пиесата "Луна над Бъфало“ от Кен Лудвиг – "Чакащи артисти“, ще гостува в Димитровград. Спектакълът ще бъде представен на 24 февруари от 19.00 часа в залата на Драматичен театър "Апостол Карамитев“. Комедията разкрива забавния и хаотичен свят зад кулисите на театъра. Режисьор е Пресиян Кузов, а сценографията и костюмите са дело на Габриела Кърджилова. Участват Адриана Петрова, Биляна Лъчезарова, Ивана Иванова, Йордан Данчев, Костадин Жеков, Лазар Панев, Цветелина Николова и Явор Борисов (глас).