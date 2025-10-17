ЗАРЕЖДАНЕ...
|Театърът в Кюстендил подарява есенна сцена, пълна с изкуство
Сред акцентите в програмата е най-новата продукция на театъра – комедията "Сдружени убийци“ от Робер Тома. Спектакълът, режисиран от Чавдар Ненов, ще бъде представен на 17 октомври като предпремиера и на 4 ноември с премиерно представление. В постановката участват актьорите от театъра в Кюстендил: Биляна Лъчезарова, Ивана Иванова, Йордан Данчев, Костадин Жеков, Николай Брънзалов, Лазар Панев, Стела Здравкова и Цветелина Николова. Публиката ще има възможност да се наслади на динамична и интригуваща сценична игра, изпълнена с хумор и неочаквани обрати.
На 18 октомври, зрителите ще имат възможност да се потопят в магията на музиката и движението чрез концерт-спектакъла "Глас на сърце, стъпка на душа“, който ще обедини на една сцена танцови формации от различни краища на страната и фолклорното трио "Идна“. Само два дни след това, на 20 октомври, почитателите на романтичната музика ще се насладят на концерт на Веселин Маринов и неговите музиканти – вечер, обещаваща незабравими балади и любими хитове.
По повод 19-годишнината от създаването на Танцова формация "Партньори“, на 24 октомври ще бъде поднесен специален подарък за публиката – спектакълът "Струма невеста“, вдъхновен от кюстендилска легенда. Съчетавайки фолклор, модерен балет и театър, представлението е истински жест към всички приятели и партньори на формацията.
Театралната сцена ще посрещне и два гостуващи спектакъла. На 27 октомври ще бъде представена пиесата "Милионерът“ от Йордан Йовков, с участието на Ивайло Захариев, Ивайло Калоянчев и други популярни актьори. А на 31 октомври зрителите ще преживеят класиката "Лазарица“ от Йордан Радичков с Валентин Танев и Малин Кръстев в главните роли.
Културната есен в Кюстендил обещава вдъхновение, артистичност и силна връзка между сцената и публиката.
