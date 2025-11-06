Театър за малки и големи през ноември в Кюстендил

Новини
Общинският драматичен театър в Кюстендил е подготвил богата и разнообразна програма за месец ноември, предаде "Фокус“.

На 4 и 5 ноември от 19:00 часа в Камерна зала ще бъде представен спектакълът "Сдружени убийци“ – комедия от Робер Тома. Режисьор на постановката е Чавдар Ненов. В спектакъла участват: Биляна Лъчезарова, Ивана Иванова, Йордан Данчев, Костадин Жеков, Николай Брънзалов, Лазар Панев, Стела Здравкова и Цветелина Николова.

На 13 ноември публиката ще може да гледа постановката "Семеен албум“ от Малин Кръстев. Режисьор е Пресиян Кузов, сценограф – Габриела Кърджилова, композитор – Дамян Михайлов, а автор на плаката – Изабела Манолова. Участват Биляна Лъчезарова, Йордан Данчев и Костадин Жеков.

Театралното представление за деца "Детската градина на Златка“ от Христина Недева ще бъде изиграно тринадесет пъти в периода от 17 до 21 ноември.

Във фоайето на културния институт на 8 ноември ще бъде открита юбилейната изложба на Пирин Македонски – "В търсене на съвършенството“.

На 14 ноември театърът ще посрещне гостуващия спектакъл "Нощта на чудесата“ – представление, в което магията е истинският език на въображението.

Програмата за месеца ще завърши с концерта на Георги Христов – "Коледна нощ“, който ще се състои на 19 ноември.






