close




Театрален маратон стартира в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 08:44Коментари (0)45
© Фокус
Архив
От днес Кюстендил се превръща в международна театрална сцена, предаде "Фокус“.  В рамките на четири дни жителите и гостите на града ще имат възможност да се насладят на шест впечатляващи спектакъла, представени от Народен театър "Иван Вазов“ – София, Македонски народен театър – Скопие, Народен театър – Ниш, Драматичен театър – Кюстендил, както и няколко независими продукции, които ще внесат новаторски и съвременен дух във фестивалната програма.

Фестивалът обединява различни национални школи, култури и художествени естетики, за да покаже, че театърът е универсален език, който премахва граници. Идеята на инициативата е не само да представи най-доброто от балканската сцена, но и да създаде пространство за сътрудничество, приятелство и творчески обмен.

"Acting Europe - Theatre Without Borders – Театър без граници“ превръща в сцена за международен театрален диалог. Предстоят дискусии и срещи между артисти, зрители и представители на европейски институции. Ще се проведат и два специализирани уъркшопа, с представители на Европейската комисия, насочени към актьори, режисьори и продуценти.

Особен акцент тази година е включването на Interreg Cooperation Day 2025 в програмата на фестивала.






