Театрален маратон стартира в Кюстендил

© Фокус Архив От днес Кюстендил се превръща в международна театрална сцена, предаде "Фокус“. В рамките на четири дни жителите и гостите на града ще имат възможност да се насладят на шест впечатляващи спектакъла, представени от Народен театър "Иван Вазов“ – София, Македонски народен театър – Скопие, Народен театър – Ниш, Драматичен театър – Кюстендил, както и няколко независими продукции, които ще внесат новаторски и съвременен дух във фестивалната програма.



Фестивалът обединява различни национални школи, култури и художествени естетики, за да покаже, че театърът е универсален език, който премахва граници. Идеята на инициативата е не само да представи най-доброто от балканската сцена, но и да създаде пространство за сътрудничество, приятелство и творчески обмен.



"Acting Europe - Theatre Without Borders – Театър без граници“ превръща в сцена за международен театрален диалог. Предстоят дискусии и срещи между артисти, зрители и представители на европейски институции. Ще се проведат и два специализирани уъркшопа, с представители на Европейската комисия, насочени към актьори, режисьори и продуценти.



Особен акцент тази година е включването на Interreg Cooperation Day 2025 в програмата на фестивала.