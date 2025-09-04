Театрален фестивал превръща Кюстендил в регионална столица на културата

© Фокус Архив От 18 до 21 септември 2025 година град Кюстендил ще бъде домакин на театралния фестивал "Acting Europe – Театър без граници“, съобщиха от пресцентъра на Община Кюстендил. В продължение на четири дни, в залите на Драматичен театър – Кюстендил, местната публика и гостите на града ще могат да се насладят на богата и впечатляваща програма, включваща шест постановки на водещи театри от България, Република Северна Македония и Сърбия.



Фестивалът се организира с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на туризма, Съюза на артистите в България, програмите за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A IPA България – Северна Македония и Interreg VI-A IPA България – Сърбия, както и на община Кюстендил и Драматичен театър – Кюстендил.



Сред потвърдените участници са: Народен театър "Иван Вазов“ – София; Македонски народен театър – Скопие; Народен театър – Ниш; Драматичен театър – Кюстендил, както и няколко независими продукции, които ще внесат новаторски и съвременен дух във фестивалната програма.



Всеки от спектаклите е подбран така, че да представи най-доброто от националните театрални школи, но и да открои темата за културния обмен и сътрудничеството отвъд държавните граници.



Фестивалът носи посланието, че изкуството няма граници и че театърът може да бъде мост за приятелство, взаимно разбиране и нови партньорства. Част от продукциите са съвместни копродукции, в които участват актьори и режисьори от различни държави, доказвайки на практика как креативността и взаимното вдъхновение надхвърлят политическите и географските линии.



Събитието е и отлична възможност за среща между традицията и модерността – в програмата ще се видят класически текстове, интерпретирани по новаторски начин, както и съвременни пиеси, които поставят актуални социални и културни теми.



Значимостта на фестивала се подчертава и от факта, че той ще бъде съпътстван от Interreg Cooperation Day 2025, който тази година ще бъде интегриран в програмата на събитието. Това ще осигури още по-голяма видимост на посланията за сътрудничество и партньорство в европейски контекст.



Представители на Европейската комисия ще проведат два специализирани уъркшопа в рамките на официалната програма. Това ще даде възможност за диалог между артистите, местните общности и европейските институции, и ще превърне Кюстендил във важна сцена на културната дипломация.



Фестивалът "Acting Europe – Театър без граници“ е не само културно събитие, но и празник за целия град. Очакват се зрители от региона и чужбина, а културният календар на Кюстендил ще бъде обогатен с ново събитие, което има потенциал да се превърне в традиция.



Организаторите канят жителите и гостите на града да бъдат част от това културно приключение и да усетят силата на театъра да свързва хора, да създава приятелства и да вдъхновява нови идеи.



От 18 до 21 септември – запазете датите и станете част от театралния празник "Acting Europe – Театър без граници“ в Кюстендил – културната столица на региона!