Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Театрален фестивал превръща Кюстендил в регионална столица на културата
Автор: Венцислав Илчев 19:28Коментари (0)61
© Фокус
Архив
От 18 до 21 септември 2025 година град Кюстендил ще бъде домакин на театралния фестивал "Acting Europe – Театър без граници“, съобщиха от пресцентъра на Община Кюстендил. В продължение на четири дни, в залите на Драматичен театър – Кюстендил, местната публика и гостите на града ще могат да се насладят на богата и впечатляваща програма, включваща шест постановки на водещи театри от България, Република Северна Македония и Сърбия.

Фестивалът се организира с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на туризма, Съюза на артистите в България, програмите за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A IPA България – Северна Македония и Interreg VI-A IPA България – Сърбия, както и на община Кюстендил и Драматичен театър – Кюстендил.

Сред потвърдените участници са: Народен театър "Иван Вазов“ – София; Македонски народен театър – Скопие; Народен театър – Ниш; Драматичен театър – Кюстендил, както и няколко независими продукции, които ще внесат новаторски и съвременен дух във фестивалната програма.

Всеки от спектаклите е подбран така, че да представи най-доброто от националните театрални школи, но и да открои темата за културния обмен и сътрудничеството отвъд държавните граници.

Фестивалът носи посланието, че изкуството няма граници и че театърът може да бъде мост за приятелство, взаимно разбиране и нови партньорства. Част от продукциите са съвместни копродукции, в които участват актьори и режисьори от различни държави, доказвайки на практика как креативността и взаимното вдъхновение надхвърлят политическите и географските линии.

Събитието е и отлична възможност за среща между традицията и модерността – в програмата ще се видят класически текстове, интерпретирани по новаторски начин, както и съвременни пиеси, които поставят актуални социални и културни теми.

Значимостта на фестивала се подчертава и от факта, че той ще бъде съпътстван от Interreg Cooperation Day 2025, който тази година ще бъде интегриран в програмата на събитието. Това ще осигури още по-голяма видимост на посланията за сътрудничество и партньорство в европейски контекст.

Представители на Европейската комисия ще проведат два специализирани уъркшопа в рамките на официалната програма. Това ще даде възможност за диалог между артистите, местните общности и европейските институции, и ще превърне Кюстендил във важна сцена на културната дипломация.

Фестивалът "Acting Europe – Театър без граници“ е не само културно събитие, но и празник за целия град. Очакват се зрители от региона и чужбина, а културният календар на Кюстендил ще бъде обогатен с ново събитие, което има потенциал да се превърне в традиция.

Организаторите канят жителите и гостите на града да бъдат част от това културно приключение и да усетят силата на театъра да свързва хора, да създава приятелства и да вдъхновява нови идеи.

От 18 до 21 септември – запазете датите и станете част от театралния празник "Acting Europe – Театър без граници“ в Кюстендил – културната столица на региона!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
10:07 / 02.09.2025
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
15:41 / 02.09.2025
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
14:25 / 02.09.2025
Проверяват състоянието на дървото, чийто клон се прекърши в центъра на Благоевград
Проверяват състоянието на дървото, чийто клон се прекърши в центъра на Благоевград
09:56 / 02.09.2025
Премахват дървото, от което снощи се отчупи клон в центъра на Благоевград
Премахват дървото, от което снощи се отчупи клон в центъра на Благоевград
15:40 / 02.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Военният парад в Пекин-2025
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Матури 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: