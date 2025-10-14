Татяна Безинска събра историята на Делвино в книга

© В деня на Света Петка, параклисът, носещ нейното име в село Делвино, се изпълни с вяра, вълнение и обич към родното място. Един от поводите бе представянето на книгата "Делвино - минало и настояще“, дело на Татяна Безинска - библиотекар в Регионалния исторически музей - Благоевград, родом от Благоевград, но израснала в Делвино и дълбоко свързана с неговата история и хора.



Изданието разказва за възникването и развитието на Делвино, за неговите хора, поминък и обичаи, както и за личностите, оставили трайна следа в местната история. Неоценима помощ в подготовката на книгата са оказали и двете дъщери на авторката - Илиана и Десислава, така книгата придобива още по-топъл и личен облик - истински труд на две поколения, обединени от обичта към Делвино.



В знак на благодарност и обич към своето село, Татяна Безинска подари по един екземпляр от книгата на всеки присъстващ.



Авторката сподели, че идеята за книгата се е родила от стремежа ѝ да събере и опази историята на Делвино - неговото минало, традиции и дух, за да ги предаде на бъдещите поколения. Присъстващите аплодираха сърдечно и изразиха своята благодарност към Татяна Безинска за усилието ѝ да събере и опише богатото наследство на Делвино.



Първата история за Делвино, разказана в книга - с много снимки, кулинарни рецепти и дори речник на местните диалектни думи, вече е факт. Едно вдъхновяващо свидетелство за миналото, което ще пази жив духа на селото.