ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Татяна Безинска събра историята на Делвино в книга
Изданието разказва за възникването и развитието на Делвино, за неговите хора, поминък и обичаи, както и за личностите, оставили трайна следа в местната история. Неоценима помощ в подготовката на книгата са оказали и двете дъщери на авторката - Илиана и Десислава, така книгата придобива още по-топъл и личен облик - истински труд на две поколения, обединени от обичта към Делвино.
В знак на благодарност и обич към своето село, Татяна Безинска подари по един екземпляр от книгата на всеки присъстващ.
Авторката сподели, че идеята за книгата се е родила от стремежа ѝ да събере и опази историята на Делвино - неговото минало, традиции и дух, за да ги предаде на бъдещите поколения. Присъстващите аплодираха сърдечно и изразиха своята благодарност към Татяна Безинска за усилието ѝ да събере и опише богатото наследство на Делвино.
Първата история за Делвино, разказана в книга - с много снимки, кулинарни рецепти и дори речник на местните диалектни думи, вече е факт. Едно вдъхновяващо свидетелство за миналото, което ще пази жив духа на селото.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: