|Танцова работилница в Кюстендил
Танцовата работилница включва в себе си няколко основни дейности. Присъстващите ще бъдат въведени в танцови движения и техники, а след това ще има и практически упражнения с участието на децата. Ще има и кратка хореографска демонстрация от танцьорите на танцово училище "Денс Стейшън“, които са и актьорите във филмите.
В петъчната вечер предстоят и прожекции на танцовите късометражни филми "Легенда за танцуващото драконче“ и "Между сега и тогава“. Първият филм е създаден и вдъхновен от детската литературна поредица "Дракончето Ринти“ на Доника Ризова. Втората лента е вдъхновена от историческите сгради на стара София и културния живот между 1920 година и 1943 година.
Програмата ще продължи с представяне на исторически и културни обекти чрез танц, кратка презентация за културния танцов живот в столицата и допълнителни филми за Дворец Врана, Регионалния исторически музей, Националната художествена академия и историята на първия трамвай в столицата.
