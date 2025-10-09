Такса смет в Дупница – според живеещите в имота

© Фокус Архив Община Дупница въвежда нов подход за изчисляване на такса "Битови отпадъци“ – тя ще се определя според броя на ползвателите на имотите, както жилищни, така и нежилищни. Това обяви на пресконференция кметът Първан Дангов, предаде "Фокус“.



"Според нас това е най-миролюбивият и социално справедлив начин за определяне на такса смет. Ако се избере методът на база количество генериран отпадък, това би изисквало значителни инвестиции, каквито не можем да обезпечим със собствени средства“, коментира Дангов.



До края на 2025 г. ще бъде организирана процедура за доставка на нови съдове за смет, с цел подобряване на съществуващата инфраструктура. Вече са подадени над 300 заявки за подмяна на изгнили, повредени или негодни за използване кофи за боклук.



Кметът призна за съществуваща диспропорция в заплащането на таксата между жителите на града и тези от селата – проблем, който е резултат от остарялата методика и по-ниските данъчни оценки на селските имоти. Новият модел цели да внесе повече баланс и обективност в определянето на задълженията към общинския бюджет.



В тази връзка, на официалния интернет сайт на Община Дупница ще бъде публикувана декларация, чрез която собствениците ще могат да подават данни за броя на ползвателите на съответните имоти. Очаква се крайният срок за подаване на информацията да бъде до края на 2025 г., след като Общинският съвет приеме съответното решение. Определянето на новите размери на таксата ще се извърши през месец февруари 2026 година.



Предвижда се контролна система за проверка на подадените данни – при съмнения за некоректна информация ще бъдат извършвани справки в информационните системи.



За заведенията за обществено хранене таксата ще се определя според категоризацията и броя на местата за сядане. При училища и детски градини ще бъдат въведени специални коефициенти, които ще отчитат броя на децата, както и периодите на ваканции и неучебни дни.



Кметът Дангов подчерта, че целта на промените е по-справедливо разпределение на разходите. "Цялостното управление на отпадъците струва на общината около 8 милиона лева годишно, а постъпленията от такса смет са едва около 4 милиона лева. Това ни принуждава да дофинансираме услугата“, заяви той.



По думите му се прави всичко възможно евентуално увеличение на таксата да бъде минимално и съобразено с възможностите на гражданите и бизнеса.