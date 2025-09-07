ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист

© Фокус Архив ТЕЦ - "Бобов дол" остро осъжда проявата на агресия и вандалските прояви срещу имуществото на гражданския активист госпожа Даниела Тонева, посочиха от дружеството. "С г-жа Тонева сме имали и имаме различни виждания за работата на нашата централа, но отстояваме правото на гражданска позиция на всеки български гражданин“, допълниха от ТЕЦ – "Бобов дол“.



От централата посочиха, че свободата на словото и нейната защита стоят над всичко. "Настояваме компетентните органи да извършат пълно и бързо разследване на случая и извършителите да бъдат заловени и наказани. Свързахме с г-жа Тонева за да и изкажем пълната си подкрепа. Също така изразяваме дълбокото си възмущение си от това всеки възможен повод да се превръща в атака и набеждаване срещу централата. Призоваваме медиите да се въздържат от спекулации с доброто име и репутацията на нашата компания. В защитата на базовите ценности на обществото ни трябва да сме единни и сплотени“.