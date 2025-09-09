ТЕЦ – "Бобов дол": Деиндустриализацията е голямата цел на зелените активисти

© ТЕЦ - Бобов дол Видяхте ли зелените активисти да се включат в гасенето на пожари? Този въпрос зададе инж. Чавдар Стойнев по повод обвиненията за бездействие и факта, че се сезира Брюксел, съобщиха от пресцентъра на ТЕЦ – "Бобов дол“. Запретнете ръкави, вместо да се криете с камери по оградата, допълни инж. Чавдар Стойнев.



В позиция на дружеството се казва: "Ето как ние "бездействаме“ през последните 5 години“.



Инвестирахме в изграждане на трасе около 2 км за природен газ, което е в крайната си фаза. С негова помощ ще заменим мазута при разпалване на съоръженията и ще направим възможни инвестициите в газови двигатели.



Изградихме фотоволтаичен парк, който в крайната си фаза е с мощност 100 мегавата върху стария рекултивиран сгуроотвал, без да бъде засегната и метър плодородна земя. С негова помощ ще бъде произвеждан водород, който ще бъде важен за диверсификацията на суровинния микс. В ход са преговорите и проектите за хибриден двигател, който ще ползва природен газ и водород.



Инвестирахме в газови когенерационни двигатели, които днес на площадката на ТЕЦ "Бобов дол“ и с тяхна помощ ще се заменят част от въглища с природен газ.



След като заменихме 20% от въглищата с биомаса, инвестирахме в инсталация за биогаз, която ще ни позволи да увеличим ефективното оползотворяване на още биомаса.



В ход е и процедурата за изграждане на батерийно стопанство в близост до ФЕЦ “Бобов дол".



"Цялото "бездействие“ се случи с помощта на наши партньори и собствено финансиране, без нито лев от грантове и европейски фондове. Тук дори не споменаваме десетките дарения, част от социалната ни програма, милионите внесени данъци, които са важни за развитие на общините, запазените работни места, съвместните програми с учебните заведения. Днес отново обвиняват както ТЕЦ - “Бобов дол", така и институциите в бездействие при това за период 5 до 7 години по-ранно - 2018-2020 година“, посочиха от ТЕЦ-а.



"Нима всички тези проекти днес щяха да са с видимо приближаващи крайни срокове или вече реализирани, ако тогава или сега бездействахме? Опитите на зелените активисти за деиндустриализация на България може да изглеждат упорити и креативни, но те са пагубни за нашата икономика. Аргументите са удобно подредени, за да всяват страх и паника, а финансирането на акциите им е от нашите европейски бюджети“, допълниха от централата.



Според тях това са пари за пропаганда срещу много свършена работа и инвестиции със собствени средства.



"Докато ние, институциите и доброволци гасяхме пожарите, възникнали на площадката в ТЕЦ - “Бобов дол", те се редяха с телефони и камери да снимат и да пълнят социалните мрежи със загрижени коментари за бедствие. Обвиненията за бездействие са точно такова действие. Докато ние работим и инвестираме, те се опиват да обезценят усилията на цялата индустрия. Обвиненията в бездействие са грозна манипулация, мотивирана от порочна цел - да се ликвидира производство, което е гръбнакът на българската енергетика, се посочва в позицията на ТЕЦ – "Бобов дол“.