|ТЕЦ – "Бобов дол": Деиндустриализацията е голямата цел на зелените активисти
В позиция на дружеството се казва: "Ето как ние "бездействаме“ през последните 5 години“.
Инвестирахме в изграждане на трасе около 2 км за природен газ, което е в крайната си фаза. С негова помощ ще заменим мазута при разпалване на съоръженията и ще направим възможни инвестициите в газови двигатели.
Изградихме фотоволтаичен парк, който в крайната си фаза е с мощност 100 мегавата върху стария рекултивиран сгуроотвал, без да бъде засегната и метър плодородна земя. С негова помощ ще бъде произвеждан водород, който ще бъде важен за диверсификацията на суровинния микс. В ход са преговорите и проектите за хибриден двигател, който ще ползва природен газ и водород.
Инвестирахме в газови когенерационни двигатели, които днес на площадката на ТЕЦ "Бобов дол“ и с тяхна помощ ще се заменят част от въглища с природен газ.
След като заменихме 20% от въглищата с биомаса, инвестирахме в инсталация за биогаз, която ще ни позволи да увеличим ефективното оползотворяване на още биомаса.
В ход е и процедурата за изграждане на батерийно стопанство в близост до ФЕЦ “Бобов дол".
"Цялото "бездействие“ се случи с помощта на наши партньори и собствено финансиране, без нито лев от грантове и европейски фондове. Тук дори не споменаваме десетките дарения, част от социалната ни програма, милионите внесени данъци, които са важни за развитие на общините, запазените работни места, съвместните програми с учебните заведения. Днес отново обвиняват както ТЕЦ - “Бобов дол", така и институциите в бездействие при това за период 5 до 7 години по-ранно - 2018-2020 година“, посочиха от ТЕЦ-а.
"Нима всички тези проекти днес щяха да са с видимо приближаващи крайни срокове или вече реализирани, ако тогава или сега бездействахме? Опитите на зелените активисти за деиндустриализация на България може да изглеждат упорити и креативни, но те са пагубни за нашата икономика. Аргументите са удобно подредени, за да всяват страх и паника, а финансирането на акциите им е от нашите европейски бюджети“, допълниха от централата.
Според тях това са пари за пропаганда срещу много свършена работа и инвестиции със собствени средства.
"Докато ние, институциите и доброволци гасяхме пожарите, възникнали на площадката в ТЕЦ - “Бобов дол", те се редяха с телефони и камери да снимат и да пълнят социалните мрежи със загрижени коментари за бедствие. Обвиненията за бездействие са точно такова действие. Докато ние работим и инвестираме, те се опиват да обезценят усилията на цялата индустрия. Обвиненията в бездействие са грозна манипулация, мотивирана от порочна цел - да се ликвидира производство, което е гръбнакът на българската енергетика, се посочва в позицията на ТЕЦ – "Бобов дол“.
