Паднала скална маса затрудни движението в района на Кресненското дефиле. Движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на "Малък тунел“ се осъществяваше временно двупосочно в една лента, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура".Трафикът се регулираше от "Пътна полиция".Към момента движението е възстановено.Припомняме, че за днес се очаква много лошо време в голяма част от страната.Шофирайте внимателно!