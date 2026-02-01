ЗАРЕЖДАНЕ...
Свлачище временно затрудни движението в района на Кресненското дефиле
Трафикът се регулираше от "Пътна полиция".
Към момента движението е възстановено.
Припомняме, че за днес се очаква много лошо време в голяма част от страната.
Прогнозата вижте тук.
Шофирайте внимателно!
Производители от Кюстендилско предупредиха: Регионът рискува да з...
08:40 / 31.01.2026
Постоянен арест за обвинен в домашно насилие кюстендилец
18:47 / 30.01.2026
Общините Кюстендил и Рила с инвестиции в амбулаторната грижа
14:58 / 30.01.2026
Институциите в Кюстендил с усилия за връщане на деца в училище
14:58 / 30.01.2026
Бебе на 2026 година в община Симитли е момче
12:34 / 30.01.2026
Област Кюстендил преминава успешно процеса по превалутиране
12:18 / 30.01.2026
