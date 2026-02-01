Сподели close
Паднала скална маса затрудни движението в района на Кресненското дефиле. Движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на "Малък тунел“ се осъществяваше временно двупосочно в една лента, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се регулираше от "Пътна полиция".

Към момента движението е възстановено. 

Припомняме, че за днес се очаква много лошо време в голяма част от страната.

Прогнозата вижте тук.

Шофирайте внимателно!