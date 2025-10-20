ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Свидетел на сбиването в мола в София, при което загина момче: Първоначално никой не реагира, помислихме си, че е шега
"Много често се събират на 3-тия етаж групички с деца, ходят на кино и крещят и се смеят. Първоначално се чуха викове, но никой не реагира. В един момент на всички им направи впечатление, че крясъците не спират и нещо се случва. Тийнейджъри започнаха да бягат по етажите и да предупреждават: "Стана бой, стана бой, не се качвайте горе!", разказа човекът пред медията ни.
"Видях от далече как имаше струпване до ескалатора на 3-тия етаж, точно срещу киното. Това беше. Хората започнаха да се спират, да излизат от магазините, персоналът на мола се притесни, а посетителите гледаха нагоре и се чудеха какво се случва. Мислехме си, че е само бой, не знаехме, че се е стигнало до изваждането на нож. Първата патрулка пристигна много бързо", коментира читателят ни.
Припомняме, че 15-годишно момче почина, въпреки усилията на лекарите от "Пирогов" да го спасят.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: