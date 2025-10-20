Свидетел на сбиването в мола в София, при което загина момче: Първоначално никой не реагира, помислихме си, че е шега

© Фокус Първоначално никой не реагира, помислихме си, че е някаква шега. Това разказа пред "Фокус" свидетел, който е бил в Мол София по време на нападението, при което загина 15-годишно момче. Той пожела анонимност.



"Много често се събират на 3-тия етаж групички с деца, ходят на кино и крещят и се смеят. Първоначално се чуха викове, но никой не реагира. В един момент на всички им направи впечатление, че крясъците не спират и нещо се случва. Тийнейджъри започнаха да бягат по етажите и да предупреждават: "Стана бой, стана бой, не се качвайте горе!", разказа човекът пред медията ни.



"Видях от далече как имаше струпване до ескалатора на 3-тия етаж, точно срещу киното. Това беше. Хората започнаха да се спират, да излизат от магазините, персоналът на мола се притесни, а посетителите гледаха нагоре и се чудеха какво се случва. Мислехме си, че е само бой, не знаехме, че се е стигнало до изваждането на нож. Първата патрулка пристигна много бързо", коментира читателят ни.



Припомняме, че 15-годишно момче почина, въпреки усилията на лекарите от "Пирогов" да го спасят.