Световен ден на ходенето обединява Кюстендил

© Фокус Архив Кюстендил става част от инициативата "Световен ден на ходенето“, предаде "Фокус“. Националната инициатива се организира за 33-ти пореден път. Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по "Програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи“ и е част и в изпълнение на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население.



В Кюстендил е плануван поход, който е с различна трудност и продължителност, с цел същият да бъде достъпен за всички желаещи, без ограничение във възраст, пол, ниво на физическа подготвеност, както и за хора в неравностойно положение.



Началото ще бъде поставено на 11 октомври от 10.00 часа при стадион "Осогово“, а финалът ще бъде при Базиликата в лесопарк "Хисарлъка“.



От Община Кюстендил, Българска федерация "Спорт за всички“ и Общински съвет по наркотични вещества са осигурени поощрителни награди за участие, които ще бъдат разпределени чрез томбола, игри и викторина.



В световен мащаб проявата е част от програмата на Международната асоциация спорт за всички ТАФИСА. Спортното събитие цели да се популяризират системните занимания и особено ходенето, като физическа активност и неговата роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус.



В Световния ден на ходенето, Българска федерация спорт за всички, предава като послание към Общините, призив за насърчаване на повече хора от всички възрастови и социални групи, към системни спортни занимания и здравословен начин на живот.



