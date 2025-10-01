ЗАРЕЖДАНЕ...
|Световен ден на ходенето обединява Кюстендил
В Кюстендил е плануван поход, който е с различна трудност и продължителност, с цел същият да бъде достъпен за всички желаещи, без ограничение във възраст, пол, ниво на физическа подготвеност, както и за хора в неравностойно положение.
Началото ще бъде поставено на 11 октомври от 10.00 часа при стадион "Осогово“, а финалът ще бъде при Базиликата в лесопарк "Хисарлъка“.
От Община Кюстендил, Българска федерация "Спорт за всички“ и Общински съвет по наркотични вещества са осигурени поощрителни награди за участие, които ще бъдат разпределени чрез томбола, игри и викторина.
В световен мащаб проявата е част от програмата на Международната асоциация спорт за всички ТАФИСА. Спортното събитие цели да се популяризират системните занимания и особено ходенето, като физическа активност и неговата роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус.
В Световния ден на ходенето, Българска федерация спорт за всички, предава като послание към Общините, призив за насърчаване на повече хора от всички възрастови и социални групи, към системни спортни занимания и здравословен начин на живот.
