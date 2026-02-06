Сподели close
18-годишен младеж и 25-годишен мъж отмъкнаха монети от две църкви в с. Добротино.

След проведени незабавни действия от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев двамата апаши са задържани.

Стойността на нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.