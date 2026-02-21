Частица от мощите на Свети Гавриил Ургебадзе ще бъде донесена в Кюстендил, предаде. Иконата със светите мощи пристига в областния град по повод началото на Великия пост.Светинята ще бъде посрещната в 17.00 часа в храм "Успение Богородично“, след което ще започне Архиерейска вечерня.С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил иконата ще бъде тържествено посрещната и ще остане за поклонение до 22 февруари.Из завета на свети Гавриил:"Пред всеки роден от Бога човек бъдете в смирение, доброта и любов. Любов към всички отнасям със себе си – и към православните хора, и към всеки роден от Бога човек. Целта на живота и на целия този видим свят е намирането на Царството Божие, приближаването до Бога и наследяването на Вечния Живот. Това желая и на всички вас. Оставям ви с моето благословение. Нека никой да не изгуби великата Божия милост и всички да се удостоят с намирането на Царството“.