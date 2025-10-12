Новини
"Свети Лука" събира майстори на четката в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 09:04Коментари (0)53
© Фокус
Архив
В Кюстендил стартира 25-тото юбилейно издание на традиционния пленер "Свети Лука“, предаде "Фокус“. Културното събитие, което се провежда от 1993 година насам, събира доказани художници от различни краища на България. Организатори на творческия форум са Сдружение "Международен пленер Свети Лука“, Община Кюстендил и Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“.

Пленерът ще се проведе до 18 октомври в живописната общинска база на "Хисарлъка“, където художниците ще черпят вдъхновение от природата и културното наследство на региона.

Сред участниците тази година са Борис Желев, Божидар Тонев, Демет Ялчинкая, Калия Калъчева, Николета Иванова, Рангел Симеонов, Севда Потурлян, Стоян Илиев, Станислав Божанков, Стефан Хаджиниколов и Яна Гайсвайлер. Всеки от тях ще представи своя уникален стил и интерпретация в рамките на творческата среща.

Кулминацията на пленера ще бъде изложбата с произведенията, създадени по време на форума. Тя ще бъде открита на 18 октомври – деня на свети Лука и празник на художниците – в 12.00 часа в Художествената галерия на Майстора в Кюстендил.

Пленерът "Свети Лука“ не просто продължава една четвъртвековна традиция, а затвърждава статута на Кюстендил като важен културен център в България. Създаден с идеята да привлича утвърдени творци, които да оставят траен отпечатък в художествения живот на града, форумът се е утвърдил като престижна платформа за обмен на идеи и вдъхновение. Той е естествено продължение на богатия принос на кюстендилската изобразителна школа и фигури като Владимир Димитров – Майстора в развитието на българското изкуство.






