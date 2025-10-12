ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Свети Лука" събира майстори на четката в Кюстендил
Пленерът ще се проведе до 18 октомври в живописната общинска база на "Хисарлъка“, където художниците ще черпят вдъхновение от природата и културното наследство на региона.
Сред участниците тази година са Борис Желев, Божидар Тонев, Демет Ялчинкая, Калия Калъчева, Николета Иванова, Рангел Симеонов, Севда Потурлян, Стоян Илиев, Станислав Божанков, Стефан Хаджиниколов и Яна Гайсвайлер. Всеки от тях ще представи своя уникален стил и интерпретация в рамките на творческата среща.
Кулминацията на пленера ще бъде изложбата с произведенията, създадени по време на форума. Тя ще бъде открита на 18 октомври – деня на свети Лука и празник на художниците – в 12.00 часа в Художествената галерия на Майстора в Кюстендил.
Пленерът "Свети Лука“ не просто продължава една четвъртвековна традиция, а затвърждава статута на Кюстендил като важен културен център в България. Създаден с идеята да привлича утвърдени творци, които да оставят траен отпечатък в художествения живот на града, форумът се е утвърдил като престижна платформа за обмен на идеи и вдъхновение. Той е естествено продължение на богатия принос на кюстендилската изобразителна школа и фигури като Владимир Димитров – Майстора в развитието на българското изкуство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: