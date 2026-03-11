В Кюстендил ще бъде открита изложбата "Европейски визуални диалози“, която представя творчеството на художничката Соня Русков, предадеСъбитието ще започне от 18.00 часа във фоайето на Общински драматичен театър – Кюстендил. Куратор на изложбата е д-р Весела Познер. В рамките на откриването са предвидени открита дискусия с авторката, както и творческа работилница за публиката.Соня Русков е завършила Национална художествена академия в София и в продължение на 16 години работи като художник-реставратор в Национална художествена галерия. През последните 25 години тя живее и твори в Германия, където активно развива своята художествена дейност.Художничката е член на Съюза на професионалните немски художници в Северен Рейн-Вестфалия и има участие в множество самостоятелни и групови изложби в различни европейски страни. Изложбата в Кюстендил дава възможност на публиката да се запознае с част от нейното съвременно художествено търсене и творчески диалог с европейската културна среда.