ЗАРЕЖДАНЕ...
Съвременно европейско изкуство гостува в Кюстендил
© ФОКУС
Събитието ще започне от 18.00 часа във фоайето на Общински драматичен театър – Кюстендил. Куратор на изложбата е д-р Весела Познер. В рамките на откриването са предвидени открита дискусия с авторката, както и творческа работилница за публиката.
Соня Русков е завършила Национална художествена академия в София и в продължение на 16 години работи като художник-реставратор в Национална художествена галерия. През последните 25 години тя живее и твори в Германия, където активно развива своята художествена дейност.
Художничката е член на Съюза на професионалните немски художници в Северен Рейн-Вестфалия и има участие в множество самостоятелни и групови изложби в различни европейски страни. Изложбата в Кюстендил дава възможност на публиката да се запознае с част от нейното съвременно художествено търсене и творчески диалог с европейската културна среда.
Още от категорията
/
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жалба заради липсата на избирателни секции в ромския квартал на К...
14:56 / 10.03.2026
В Дупница въвеждат електронна система за прием на първокласници ...
14:09 / 10.03.2026
Кюстендил е с нов зам.-областен управител
13:20 / 10.03.2026
Лек автомобил изгоря на АМ "Струма" край Дупница
12:45 / 10.03.2026
Санданско село се радва на нов физкултурен салон
12:47 / 10.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.