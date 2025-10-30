Съветник от Дупница напуска местния парламент

© Фокус Архив Общинският съветник от ПП ГЕРБ Емил Гущеров обяви решението си да напусне Общинския съвет в града, предаде "Фокус“. В изявлението си Гущеров посочи, че управлението на настоящия кметски екип е белязано от скандали, бездействие и финансови загуби за общината. "Загубихме десетки милиони левове, с които можехме да подобрим живота на нашите съграждани. В продължение на две години нашите предложения и идеи остават без внимание“, допълни той.



Според Гущеров, кметският екип е реализирал само проекти от предходното управление и не е спечелил нито един нов външен проект. Той критикува и повишаването на данъци и такси за сметка на жителите на общината, както и "разхищението на стотици хиляди левове“.



"Политиката не е злоба, омраза или ненавист, а идеи. Когато няма градивни дискусии и няма чуваемост, мястото ми не е тук“, обясни Гущеров мотивите за решението си.



Въпреки критиките, той благодари на гражданите, които са му гласували доверие, и обеща да продължи да се бори за интересите на Дупница по друг начин.