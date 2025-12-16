Общинският съвет в Невестино се събира на последно за годината заседание, предаде. Сесията е насрочена за 10.00 часа в залата на Общината. В дневния ред са включени 6 точки. Най-важната от тях касае одобряване на план-сметката за приходите и необходимите разходи за извършване на дейностите за чистота, както и определяне на годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2026 година.Планирано е такса смет да се изчислява на база количеството отпадъци, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събирането им, както и честотата на тяхното извозване.На днешната сесия съветниците трябва да актуализиран изготвения план за интегрирано развитие. Включено е и предложение за кандидатстване с проект пред Фонд "Социална закрила“, целящ модернизиране на кухнята на "Домашен социален патронаж“.