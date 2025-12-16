ЗАРЕЖДАНЕ...
Съветниците в Невестино ще решават за такса смет
Планирано е такса смет да се изчислява на база количеството отпадъци, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събирането им, както и честотата на тяхното извозване.
На днешната сесия съветниците трябва да актуализиран изготвения план за интегрирано развитие. Включено е и предложение за кандидатстване с проект пред Фонд "Социална закрила“, целящ модернизиране на кухнята на "Домашен социален патронаж“.
