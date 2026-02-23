Общинският съвет в Кюстендил ще проведе редовно заседание на 26 февруари от 14.00 часа в залата на Общината, предаде. В предварителния дневен ред са включени 36 точки.Сред тях е предложение за удължаване действието на прието решение, свързано с приемането на бюджета на Община Кюстендил за 2025 година.Съветниците ще разгледат отчети и анализи за дейността и резултатите на общинските предприятия "Чистота“, "Обреден дом“, "Социално предприятие“, "Управление на общински имоти“ и "Ученическо хранене и домашен патронаж“.В дневния ред е включено и определянето на размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба в общината. Предвижда се също приемане на Общински годишен план за младежта за 2026 година, както и одобрение на кандидатстването на Община Кюстендил с проектно предложение по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България (2026–2028).Сред точките е и откриване на процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Окръжен съд – Кюстендил. Предвижда се създаване на временна комисия, която да извърши проверка на документите и изслушване на кандидатите за мандат 2026–2030 година.