Съветниците в Кюстендил се събират на 25 септември

© Фокус Архив Общинският съвет в Кюстендил ще проведе заседание на 25 септември, предаде "Фокус“. В дневния ред на заседанието, насрочено за 14.00 часа, са включени 23 точки. Съветниците трябва да гласуват информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Кюстендил и състоянието на общинския дълг към края на миналата година, както и да приемат одитирания годишен финансов отчет на Община Кюстендил за 2024 година заедно с одитен доклад на Сметната палата. Включена е точка за вътрешни компенсирани промени по бюджета за настоящата година.



Предстои промяна на няколко общински наредби и предложение за удължаване срока на договор за кредит от "Фонд за органите за местно самоуправление в България — ФЛАГ" ЕАД по проект "Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО "Рила Еко", регистриран в ИСУН 2020 с №BG16М1 ОРО02-2.002-С01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



Съветниците трябва да приемат финансовия анализ на търговско дружество "Хигия" ЕООД гр. Кюстендил за 2024 г., което е 100% общинска собственост, информация за дейността и годишния отчет за 2024 година на дружеството и освобождаване от отговорност на неговия управител.