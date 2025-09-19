ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съветниците в Кюстендил се събират на 25 септември
Предстои промяна на няколко общински наредби и предложение за удължаване срока на договор за кредит от "Фонд за органите за местно самоуправление в България — ФЛАГ" ЕАД по проект "Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО "Рила Еко", регистриран в ИСУН 2020 с №BG16М1 ОРО02-2.002-С01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Съветниците трябва да приемат финансовия анализ на търговско дружество "Хигия" ЕООД гр. Кюстендил за 2024 г., което е 100% общинска собственост, информация за дейността и годишния отчет за 2024 година на дружеството и освобождаване от отговорност на неговия управител.
