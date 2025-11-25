ЗАРЕЖДАНЕ...
Съветниците в Дупница се събират на заседание
© Фокус
Ще се гласува актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2025 година. Предвиден е избор на одитор – дипломиран експерт-счетоводител на "Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски" ЕООД, гр. Дупница.
Предложени са годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2026 година и нова наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове. Съветниците ще разгледат и предложение за промяна на наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им.
Още от категорията
/
Четири нови отделения и две нови медицински дейности са заложени в предложението за нова болница между Петрич и Сандански
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Обвинение за фатален инцидент с майка на три деца край Кюстендил
14:40 / 24.11.2025
Разлог впечатли Букурещ
14:39 / 24.11.2025
Нещо необичайно се случи на едно от кръстовищата в Кюстендил
14:11 / 24.11.2025
Мъж с над 30 присъди остава в ареста заради кражба в Дупница
13:07 / 24.11.2025
Пожар избухна в хотел в Семково
11:21 / 24.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.