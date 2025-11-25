Съветниците в Дупница се събират на заседание, предаде. Сесията на Общинския съвет ще започне от 10.00 часа. В Дневния ред са включени 31 точки. Внесена е докладна записка, касаеща одобрените кандидати и размерът на отпуснатата сума, за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на Общината.Ще се гласува актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2025 година. Предвиден е избор на одитор – дипломиран експерт-счетоводител на "Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски" ЕООД, гр. Дупница.Предложени са годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2026 година и нова наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове. Съветниците ще разгледат и предложение за промяна на наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им.