Съветниците в Дупница се събират на извънредна сесия
Тя е свързана с изпълнение на решение на местния парламент, с което Община Дупница кандидатства с проектно предложение пред Министерството на младежта и спорта по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти. Съгласно изискванията на програмата всички дейности по изпълнението на проекта трябва да бъдат реализирани не по-късно от 31 юли 2028 година.
Списъкът с класираните проектни предложения по Националната програма е публикуван на сайта на Министерството на младежта и спорта, като Община Дупница е одобрена за финансиране. В тази връзка е отправена покана за сключване на договор за финансиране, като е поставено изискване за предоставяне на необходимите съпътстващи документи в срок до 15 декември 2025 година. Сред тях е и издаването на запис на заповед, за което Общинският съвет – Дупница следва да даде своето съгласие.
Общинските съветници трябва да разгледат материалите и да вземат конкретно решение по въпросите, свързани с кандидатстването, изпълнението и отчитането на проекта, по който общината е бенефициент.
Проектът предвижда ремонт на съществуващите лекоатлетическа писта и спортна площадка за футбол към градския спортен комплекс "Бончук“.
