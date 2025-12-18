ЗАРЕЖДАНЕ...
Съветниците в Дупница гласуват по-висока такса смет
© Фокус
В Общинския съвет ще се разгледат предложения за кандидатстване на Общината по с няколко проекта. Първият е пред Фонд “Социална закрила" - "Оборудване и обзавеждане за кухненската база на домашния социален патронаж“. Вторият проект е по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-13.011 "Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“.
Общината ще кандидатства с проектно предложение "Зелени и дигитални решения за достъпни социални услуги в общините Дупница и Мерошина по Откритата покана за разработване и предоставяне на услуги от общ интерес (УОИ) по Приоритет 2 “Интегрирано развитие на граничния регион" от програмата за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България-Сърбия" 2021-2027 г.
Още от категорията
/
Васил Терзиев за случая в 138. СУ: Тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Над 18 улици в Разлог са с нов облик
20:10 / 17.12.2025
Мъж е загинал, след челен удар в бетонна стена в Горна Бразница
15:08 / 17.12.2025
Трима задържани и двама постладали след масов бой в Якорудско
11:44 / 17.12.2025
Четири пожара за денонощие в Кюстендилско
11:45 / 17.12.2025
Футболът сплотява учениците в Кюстендил
10:02 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.