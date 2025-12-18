Общинският съвет в Дупница провежда редовно заседание, предаде. В дневния ред на сесията има 18 точки, сред които определяне нов размер на такса битови отпадъци. Съветниците трябва да одобрят обща схема за поставяне на преместваеми обекти върху общински терени. Ще бъде изменена и таксата за платено паркиране в гада.В Общинския съвет ще се разгледат предложения за кандидатстване на Общината по с няколко проекта. Първият е пред Фонд “Социална закрила" - "Оборудване и обзавеждане за кухненската база на домашния социален патронаж“. Вторият проект е по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-13.011 "Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“.Общината ще кандидатства с проектно предложение "Зелени и дигитални решения за достъпни социални услуги в общините Дупница и Мерошина по Откритата покана за разработване и предоставяне на услуги от общ интерес (УОИ) по Приоритет 2 “Интегрирано развитие на граничния регион" от програмата за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България-Сърбия" 2021-2027 г.