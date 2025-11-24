Общински съвет – Бобошево ще избере временна комисия, която да организира и проведе тайното гласуване за избор на нов председател на местния парламент, предаде. Това става ясно от предложението на настоящия председател Лариса Костадинова Каменова. Гласуването ще се състои по време на насроченото заседание на съвета на 27 ноември.Необходимостта от нов избор произтича от изтичането на едногодишния мандат на досегашния председател, избран с Решение №102 по време на заседание, проведено на 28 ноември 2024 г. Съгласно правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, председателят се избира от състава на съвета за срок от една година чрез тайно гласуване.На предстоящото заседание общинските съветници ще трябва да гласуват създаването на временна комисия от трима членове, която ще подготви и проведе изборната процедура. Комисията ще включва председател и двама членове, номинирани и избрани от общинските съветници.Според действащия правилник и разпоредбите на ЗМСМА подобна комисия е необходима за гарантиране на прозрачност, обективност и законосъобразност в процеса на избор на председател на Общинския съвет.