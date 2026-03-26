Съветниците от Бобошево, Бобов дол и Сапарева баня се събират на заседания
Сред тях са приемането на нова наредба за общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие, както и отчет за състоянието на защитата при бедствия за 2025 година. Съветниците ще разгледат и отчети за дейността на местни пенсионерски клубове, както и годишния отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Сред акцентите е и приемането на Общинската програма за закрила на детето за 2026 година, както и отчет за изпълнението ѝ през изминалата година. В дневния ред са включени още Програма за енергийна ефективност на община Бобошево за периода 2026 – 2028 г., както и Общински план за противодействие на тероризма. Ще бъде представен и отчет по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците, част от по-широката политика за опазване на околната среда в общината.
Девет точки са включени в дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Бобов дол, което ще започне в 15.00 часа. Съветниците ще разгледат повторно четири решения, приети на предишни заседания и върнати за ново обсъждане от областния управител на Кюстендил. В дневния ред е включен и годишният отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Предстои да бъде разгледан доклад за резултатите от междинната оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Бобов дол за периода 2021–2027 г. Общинските съветници трябва да приемат и Общинска програма за закрила на детето.
Общинският съвет в Сапарева баня заседава с акцент върху социални и финансови теми. Заседанието започва от 10.15 часа. В дневния ред на съветниците са включени редица важни въпроси, свързани с управлението на общината и подкрепата за различни обществени дейности. Сред основните точки е прекратяването на разрешително за водовземане от минерална вода и издаването му на нов титуляр.
Ще бъде разгледано и предложение за провеждане на конкурс за дейности, свързани с добив на дървесина и поддръжка на инфраструктура в горски територии. В дневния ред е включено още приемането на Общинската програма за закрила на детето за 2026 година, както и отпускането на финансова подкрепа за спортисти с изявени дарби за постигнати резултати на световно ниво.
