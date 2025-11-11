Възрастен мъж пострада сериозно след побой в Кюстендил, съобщиха от пресцентъра наПри възникнал междусъседски скандал 50-годишен мъж нападнал 78-годишния си съсед. Пострадалият е с наранявания по главата и счупена ръка и му е оказана медицинска помощ в местната болница.Извършителят е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил, а прокуратурата е уведомена.