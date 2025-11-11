ЗАРЕЖДАНЕ...
Съседи се биха зверски в Кюстендил
© Фокус
При възникнал междусъседски скандал 50-годишен мъж нападнал 78-годишния си съсед. Пострадалият е с наранявания по главата и счупена ръка и му е оказана медицинска помощ в местната болница.
Извършителят е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил, а прокуратурата е уведомена.
