Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Възрастен мъж пострада сериозно след побой в Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил.

При възникнал междусъседски скандал 50-годишен мъж нападнал 78-годишния си съсед. Пострадалият е с наранявания по главата и счупена ръка и му е оказана медицинска помощ в местната болница.

Извършителят е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил, а прокуратурата е уведомена.