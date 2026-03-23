Досъдебно производство за нанесена телесна повреда е образувано в Районното управление в Дупница, съобщиха от пресцентъра на. Сигналът е подаден от майката на 14-годишно момче, което е било ударено с юмрук в областта на дясното око от негов връстник от село Самораново.На пострадалия е оказана медицинска помощ в столична болница, като е установен кръвоизлив. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.Снощи 35-годишна жена е влязла в конфликт със съсед в кюстендилския квартал "Запад“. Ситуацията е ескалирала до физическа саморазправа, след което двамата са нападнали друг съсед, опитал се да ги разтърве.Пристигналите на място полицейски служители са задържали участниците в хулиганската проява, като са им съставени актове по УБДХ. За случая е уведомен дежурен прокурор.