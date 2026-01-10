ЗАРЕЖДАНЕ...
Със стотици звънци дадоха началото на "Симитлия – Древната земя на кукерите"
С това внушително и колоритно шествие официално стартира един от най-мащабните и обичани фолклорни празници в цяла България. За трета поредна година кметът на общината, заедно със сърцатите жители на община Симитли, повежда началото на фестивала, който събира духа на традицията, силата на общността и магията на древния обичай.
Хиляди звънци огласят града и възвестяват началото на двудневния празник – празник, съхранил през вековете любовта към българския фолклор и предаван от поколение на поколение.
Улиците на Симитли оживяват и се превръщат в сцена на живата традиция, а тежките хлопки и ритъмът на кукерските танци разтърсват земята. Шествието тръгна от площад "Септември“ точно в 09:30 часа и повежда празничната енергия към сърцето на града, стадион "Септември", където се провежда уникалния фестивал на кукерските и маскарадни игри.
В 10:00 часа Симитли посреща гости от близо и далеч, които дефилират на стадиона, превръщайки града в притегателен център на кукерството от цяла България.
Фестивалът "Симитлия – Древната земя на кукерите“ не е просто събитие – той е празник на българския дух, символ на надеждата за здраве, плодородие и берекет, и доказателство, че традициите са живи, когато се носят с любов, гордост и сърце.
