Сърцето на Пирговата кула затуптя с творбите на Станислав Божанков
Божанков, известен с характерния си стил и философска дълбочина, споделя, че сърцето за него е "съд, вместилище на всичко“, образ, който носи многобройните смисли на човешкото съществуване. "Мускул, основен двигател на цивилизации… без чието упорито и почтено трудолюбие не би била възможна тази наша цивилизация“, казва художникът и допълва, че в сърцето се събират драмата, динамиката и цялата кинематика на човешкия живот.
Творецът е нарисувал хиляди сърца и продължава да създава нови – воден от вярата си в хармонията, красотата и "божествената искрица“, която според него движи човека напред.
В своята концепция той вижда сърцето като въображаем съд, в който се преплитат духовното и физическото, силата и слабостта, емоциите и болката. "Вместилище на виковете, параноята и страховете ни… и онези значения, без които не можем“, казва Божанков. А сред цялата тази драматична амалгама човек намира утеха в непреходните Вяра, Надежда и Любов.
Изложбата може да бъде разгледана в Пирговата кула, чийто дух и история допълват внушението на артистичната експозиция.
