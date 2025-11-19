В Кюстендил беше открита изложбата "Сърцеписи в Пирговата кула“ на художника Станислав Божанков, предаде. Два етажа от средновековното отбранително съоръжение се превърнаха в пространство за неговите въздействащи творби, посветени на сърцето – символ, който той изследва от десетилетия.Божанков, известен с характерния си стил и философска дълбочина, споделя, че сърцето за него е "съд, вместилище на всичко“, образ, който носи многобройните смисли на човешкото съществуване. "Мускул, основен двигател на цивилизации… без чието упорито и почтено трудолюбие не би била възможна тази наша цивилизация“, казва художникът и допълва, че в сърцето се събират драмата, динамиката и цялата кинематика на човешкия живот.Творецът е нарисувал хиляди сърца и продължава да създава нови – воден от вярата си в хармонията, красотата и "божествената искрица“, която според него движи човека напред.В своята концепция той вижда сърцето като въображаем съд, в който се преплитат духовното и физическото, силата и слабостта, емоциите и болката. "Вместилище на виковете, параноята и страховете ни… и онези значения, без които не можем“, казва Божанков. А сред цялата тази драматична амалгама човек намира утеха в непреходните Вяра, Надежда и Любов.Изложбата може да бъде разгледана в Пирговата кула, чийто дух и история допълват внушението на артистичната експозиция.