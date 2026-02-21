ЗАРЕЖДАНЕ...
"Сух режим" в Бараково
Забранява се продажбата на алкохолни напитки в магазини, заведения за обществено хранене, барчета и кафенета, както и употребата им на обществени места, за времето от 22.00 часа на 21 февруари до 22.00 часа на 22 февруари.
Заповедта важи за всички търговски обекти и заведения на територията на населеното място. Контролът по изпълнението ѝ е възложен на началника на РУ – Рила.
Мярката цели гарантиране на обществения ред и нормалното протичане на изборния ден.
