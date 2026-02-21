Кметът на община Кочериново въведе забрана за продажба на алкохол в село Бараково, предаде. Временното ограничение е във връзка с насрочения за 22 февруари частичен избор за кмет на кметство Бараково.Забранява се продажбата на алкохолни напитки в магазини, заведения за обществено хранене, барчета и кафенета, както и употребата им на обществени места, за времето от 22.00 часа на 21 февруари до 22.00 часа на 22 февруари.Заповедта важи за всички търговски обекти и заведения на територията на населеното място. Контролът по изпълнението ѝ е възложен на началника на РУ – Рила.Мярката цели гарантиране на обществения ред и нормалното протичане на изборния ден.