В Русенския окръжен съд се гледа делото срещу 19-годишния шофьор, предизвикал тежката катастрофа в Разград през юли, при която загинаха трима души. След отводите на разградските магистрати стана ясно, че процесът ще се гледа в Русе.Освен с адвоката си в залата на Окръжния съд в Русе 19-годишният Николай Дюлгеров влезе със своите родители, предава БНТ. Самият той запази мълчание, пред медиите говореха единствено родителите му."Съболезнования на близките на загиналите, аз също искам да върна времето назад, но няма как", коментира бащата на Николай."Казваме му, че ще си изтърпи каквото трябва и това е, какво да му кажем", допълни майката на обвиняемия.Адвокатите на близките на жертвите поискаха отвод на наблюдаващия прокурор по делото и на целия състав на Окръжната прокуратура в Разград. Като мотив за това посочиха, че майката на 19-годишния обвиняем работи в Окръжния съд в Разград и има вероятност да се познават. От държавното обвинение описаха тези съмнения като неоснователни и неверни. В съдебната зала влязоха и близките на жертвите, които поискаха справедлив процес и справедлива присъда."Наблюдаващият прокурор по делото от Окръжна прокуратура – Разград е допуснал редица пропуски както по отношение на формираното обвинение, което е за непредпазливо деяние, с което ние не сме съгласни, така и считаме, че съществуват данни за неговата заинтересованост от благополучния изход на делото по отношение на подсъдимия", каза още Борис Сакалиев, адвокат на близките на загиналите.След кратка почивка съдът в Русе отхвърли искането за отвод.Пробите за алкохол и наркотици на 19-годишния младеж са отрицателни. До този момент обвиняемият е под домашен арест. Защитата на близките на жертвите поискаха по тежка мярка - "задържане под стража", както и изискване на биологични проби за употребата на райски газ.Ако бъде признат за виновен, го грозят от 5 до 15 години затвор.