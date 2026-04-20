Мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на кюстендилец, обвиняем в предлагане на по 50 евро на две лица с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция на изборите за 52-рото Народно събрание – престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК, определи Районен съд – Кюстендил. От пресцентъра на съда съобщиха за ФОКУС, че съдът е уважил искането, направено от Районна прокуратура – Кюстендил, за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Защитата и обвиняемият са пледирали за по-лека мярка – "подписка“ или "домашен арест“.

На обвиняемия е повдигнато обвинение по чл. 167, ал. 2 от НК, за което законът предвижда наказание "лишаване от свобода“ от една до шест години и глоба от 10 000 до 20 000 лева. Съдът приема, че се касае за тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, тъй като максимално предвиденото наказание надвишава пет години.

Съдът намира, че към настоящия етап на наказателното производство е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието. Този извод се извежда от съвкупната преценка на събраните до момента доказателства – показанията на разпитаните свидетели Д.С., Б.Н. и Б.Т., от които се установява, че им е била предлагана парична сума срещу заснемане на личните им карти; протоколите за извършените процесуално-следствени действия, включително за изземване на мобилен телефон, предаден доброволно от обвиняемия; както и данните от разследването, че в устройството се съдържат снимки на лични документи на лица, разпитани като свидетели.

Съдът приема, че е налице и реална опасност обвиняемият да извърши ново престъпление. Според мотивите на съдия Кристиян Стоилов, събраните доказателства сочат на контакти с повече от едно лице и на поведение, което не се изчерпва с единичен акт, а представлява механизъм, който може да бъде продължен. Посочва се още, че множествеността на контактите и начинът на действие – предлагане на имотна облага и събиране на изображения на лични документи – обосновават риск от повторяемост на деянието при по-лека мярка.

Определението на Районен съд – Кюстендил може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Окръжен съд – Кюстендил.