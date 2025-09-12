ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съдът в Кюстендил наказа мъж, отглеждал канабис
35-годшният мъж е признат за виновен в това, че от неустановена дата през месец октомври 2024 г. до 06.02.2025 г. в имот в село Ваксево, област Кюстендил, в обособено помещение от едноетажна постройка, е засял в саксии и отглеждал растения от рода на конопа / канабис /, в нарушение на чл.27, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, а именно - 192 броя стръка канабис, с общо нето тегло 5 690 грама, на обща стойност 113 800 лева.
Присъдата е "лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 4 месеца, както и му налага наказание "глоба“ в полза на държавата в размер на 5 000 лева.
Съдът признава подсъдимия за виновен и в това, че на 06.02.2025 г. в същия имот, без надлежно разрешително съгласно ЗКНВП, е държал без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество - коноп / марихуана /, с общо нето тегло 4 370 грама, на обща стойност 87 400 лева, с цел разпространение, като наркотичното вещество е в големи размери, поради което го осъжда на "лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 8 месеца и му налага наказание "глоба“ в полза на държавата в размер на 10 000 лева.
На основание чл.23, ал.1 от НК, Окръжен съд Кюстендил определя най-тежкото от така наложените наказания, а именно – "лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 4 месеца и "глоба“ в полза на държавата в размер на 10 000 лева. Съдът определя първоначален режим на изтърпяване на наказанието "общ“, като приспада времето, през което М. Г. е бил задържан с мярка за неотклонение "Задържане под стража“, считано от 06.02.2025 г., до влизане на присъдата в сила.
Делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие.
Присъдата може да се обжалва и протестира пред Софийски апелативен съд в 15 - дневен срок, считано от днес.
