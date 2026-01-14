ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът в Кюстендил издаде книга, посветена на справедливостта
Официалното ѝ представяне ще се състои на 16 януари в Съдебната палата в Кюстендил. Поканени да присъстват са над 60 ученици от област Кюстендил – отличени участници в Областния ученически конкурс "В страната на Справедливостта“ през първите пет години от неговото провеждане – от 2020 до 2024 година.
Книгата включва творби в два раздела – "Литературно творчество“ и "Изобразително изкуство“, и представя детския поглед към ценностите на правото, морала и справедливостта.
