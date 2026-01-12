Окръжен съд – Кюстендил допусна изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена от Република Хърватия, спрямо лице, издирвано за компютърни престъпления и нарушения на авторски права, съобщиха отЗаповедта е издадена в края на 2024 година от Службата за борба с корупцията и организираната престъпност в Загреб въз основа на решение на Окръжен съд – Загреб за определяне на следствен арест на исканото за предаване лице.Мъжът е хърватин по народност и притежава хърватско и северномакедонско гражданство. Искането за предаването му е във връзка с наказателно преследване за две престъпления – злоупотреба с компютърни данни и използване на авторско произведение или изпълнение на артист-изпълнител, включително подправка на изделия и пиратство.В съдебно заседание по делото, проведено на 7 януари 2026 г., лицето е дало доброволно съгласие да бъде предадено на издаващата Европейската заповед за арест държава – Република Хърватия, без да се отказва от принципа на особеността.Окръжен съд – Кюстендил е взел спрямо лицето мярка за неотклонение "задържане под стража“ до фактическото му предаване на хърватските власти. Мярката ще се изтърпява при режим на обвиняем в сектор "Арести“ – село Самораново към Главна дирекция "Изпълнение на наказанията“. Решението е окончателно.