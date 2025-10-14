ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съдът в Дупница с решение за бомбаджията
Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода към Затвора - Ловеч, за срок от 30 дни. Определението може да се обжалва и протестира в 3-дневен срок, считано от днес, пред Кюстендилски окръжен съд.
В мотивите на съда се казва: "Предвид посочената диагноза психотично състояние/ и аргументите на вещото лице д-р П… в становището, допълнени с обясненията му в съдебно заседание, както и възприетото от състава на съда поведение на обвиняемия, съдът ще уважи искането на РП-Кюстендил и ще настани К . В. в посоченото здравно заведение за изследване.
Относно срока, който максимално е 30 дни съгласно чл. 70, ал. 1 НПК, съдебният състав прецени предвид индивидуалните особености и необходимостта от извършване на пълни изследвания на обвиняемия, за които се изисква време, да го настани за максималния срок от 30 дни". Делото се гледа от съдия Мая Гиздова, в състав с двама съдебни заседатели.
